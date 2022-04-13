Diyarbakır'da cami inşaatının kubbesi çöktü: 6 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144. sokakta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikserinin beton boşaltması sonucu basınç nedeniyle caminin kubbesinde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 6 çalışan yaralandı. 112 komuta merkezine ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, “Bağlar ilçemiz Bağcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacı Baki Çelik Cami ve Külliyesi inşaatında saat 09.45 sıralarında kalıp göçüğü meydana gelmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Olayla ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Murat Başal - Sedat Irmak

