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Diyarbakır'da can pazarı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Diyarbakır'da can pazarı: 4'ü çocuk 8 yaralı
Diyarbakır'da can pazarı: 4'ü çocuk 8 yaralı

Diyarbakır’da bayram ziyaretine giden aile hatalı sollama yapan servis ile çarpıştı, 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır eski Hani yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayram ziyaretine giden 21 KL 717 plakalı otomobil içerisindeki 8 kişilik aile, hatalı sollama yapan 21 BH 535 plakalı servis ile çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç refüje uçarak durabildi. Otomobilde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, can pazarının yaşandığı olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. 

Murat Başal - Rıdvan Kılıç


 

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