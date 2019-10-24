Diyarbakır'da ‘çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 69. sokak içerisinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, semt pazarında babası ile birlikte esnaflık yapan Mahmut Polat ile kahvede çalışanlar arasında çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmıştı. Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Mahmut Polat ile M.Ö. yaralanmıştı.

Ağır yaralanan genç ameliyata alındı

Sol göğsüne kurşun isabet eden ve sağlık durumu ağır olan Mahmut Polat, doktorların ilk müdahalesinin ardından hemen ameliyata alındı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Mahmut Polat, gözyaşları arasından aile mezarlığında toprağa verilirken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Sedat Irmak

