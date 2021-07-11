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Diyarbakır'da çocuklar aşırı sıcaklıktan dolayı tehlikeyi umursamadılar

Diyarbakır'da çocuklar aşırı sıcaklıktan dolayı tehlikeyi umursamadılar
Diyarbakır'da çocuklar aşırı sıcaklıktan dolayı tehlikeyi umursamadılar

Diyarbakır’da hava sıcaklığı yükselince çocuklar kentin sembolleri arasında yer alan, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna akın etti.

Diyarbakır’da çocuklar aşırı sıcaklıktan dolayı tehlikeyi umursamadılar - Tıkla İzle

Diyarbakır'da hava sıcaklığı artınca bunalan çocuklar, Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'nın süs havuzuna girdi. Tehlike tabelasına rağmen serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar yüksekten atlayarak tehlikeye davetiye çıkardı. Çocuklardan Süleyman Toprak, belediyenin havuzu olmadığını ve diğer havuzların ise ücretli olduğundan dolayı süs havuzunda yüzdüklerini, Diyarbakır çok sıcak olduğundan dolayı serinlediklerini kaydetti.
Çocuklardan Muhammed Sarıkırmaz ise, bedava olduğu için burada yüzdüklerini Diyarbakır'da deniz olmadığı için Anzele Parkı'ndaki temiz sudan faydalandıklarını aktardı.

Hasan Dayan - Yakup Ermiş
 

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