Diyarbakır'da depremzedeler gözyaşları içinde yakınlarının mezarına gitti

6 Şubat günü meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, farklı şehirlere yerleşmek zorunda kaldı.

Asrın felaketinde meydana gelen göçüklerin altında 50 bin üzeri vatandaş hayatını kaybetti. Büyük depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da, 1'i boş yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Enkaz altında yüzlerce kişi de yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alınmıştı.

Vatandaşlar, bayram namazından sonra Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na geçerek kimisi yakınının, kimisi arkadaşının mezarı başında Fatiha okuyup dua etti.

Amcası ve yeğenlerinin mezarına gelen Mehmet Ali Yıldız, depremde amcasının kaldığı binanın yıkıldığını belirterek, “Amcam, eşi ve 3 çocuğu enkazda kalarak vefat etti. Onlarsız ikinci bayram. Ziyarete geldik. Acımız tazedir, bitmedi, bitmeyecek. Her şeyi enkazın üzerinde yaşadık. Buradaki vefat edenler amcam onların kaldığı binadan çıktılar hepsini biliyorum” dedi.

Rıdvan Kılıç - Hasan Alan

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