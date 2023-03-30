Diyarbakır'da depremzedeler için ilk etapta bin 22 konutun çalışması başladı

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma uğrattığı Diyarbakır'da evi hasar gören depremzedeler için Karacadağ eteklerindeki Oğlaklı Mahallesi'nde hazineye ait 6 bin 200 dönümlük mera arazisi TOKİ'ye devredildi. Depremzede vatandaşlar için planlanan konutların çalışmaları başladı. Temel kazma işlemi başlayan ve ilk etapta ihalesi tamamlanan bin 22 konutun şantiyesi tamamlandı. İş makineleriyle aralıksız çalışmaların sürdüğü konut inşaatı, 61 bloktan oluşacak. Karacadağ eteklerinde bulunan bin 100 nüfuslu Oğlaklı Mahallesi'nde toplamda 27 bin konut inşa edilecek.

Murat Başal

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