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Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulan çocuk çıkartıldı

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulan çocuk çıkartıldı
Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulan çocuk çıkartıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri’ne giren çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde boğulan çocuk çıkartıldı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesinde Fiskaya Köprüsü dibinde Dicle Nehri'e giren 12 yaşlarındaki bir çocuk su da kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD'a bağlı arama-kurtarma, su altı arama kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ve Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipler sevk edildi.

Arama çalışmaları neticesinde ismi belirlenemeyen çocuğun cansız bedeni nehirden çıkartıldı.
Ceset, otopsi yapılmak üzere kentteki hastaneye sevk edildi.

Mehmet Turgut Tayuzak

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