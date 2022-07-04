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Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı

Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı
Diyarbakır'da dövmeciye silahlı saldırı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, dövmeciyi iş yerinde silahla yaralayarak kaçtı.

Diyarbakır’da dövmeciye silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir plaza içerisindeki dövmecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye gelen bir şüpheli kapıyı çalarak içeri girdi. İçeri giren saldırgan, iş yeri sahibi Mehmet Mahir B.'yi silahla yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahir B., olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırganın içeriye girme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

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