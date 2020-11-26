Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı

Olay, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil polis ekipleri şüpheli araca 'dur' ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheli otomobil yol kenarında bulunan polis memuru Nail Orsal'a çarpıp kaçtı. Polis memuru Orsal olay yerine çağrılan ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralı polis memuru Orsal burada yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Polis memuru Orsal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan otomobil ise polis ekiplerinin takibi sonucunda sürücüsüyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak

