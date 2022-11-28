Diyarbakır'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Yenişehir Ali Emri 1. Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre saat 06.40 sularında 34 BNU 637 plakalı beyaz otomobil ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eğlence mekanına araç içerisinden silahla ateş etti. O esnada sıkılan kurşunun isabet ettiği B.K. (19) hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Dizinden yaralanan B.K. sağlık ekiplerince çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, yaralı B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhammet Hüseyin İçli

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