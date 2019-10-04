Diyarbakır'da engelli genci darp eden zanlılar gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir sitenin önünde, zihinsel engelli Emre Oruç (16), iddiaya göre site yöneticisi, site görevlisi ve çevredeki bir esnaf tarafından üzerine su dökülerek darp edildi. Olay anının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden F.Y. ile A.K.'yı gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlılar, buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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