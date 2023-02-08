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Diyarbakır'da enkaz altında kalan kadın 56 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır'da enkaz altında kalan kadın 56 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır'da enkaz altında kalan kadın 56 saat sonra kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan bir kadın, depremden 56 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde bulunan Hisami Apartmanı'nda 56 saat sonra 40 yaşlarındaki Hediye Aslan isimli bir kadından ses alındı. Arama-kurtarma çalışması yürüten ekibe iyi olduğunu ileten Aslan, yoğun çalışmalar sonucu kurtarıldı. Aynı Apartmanda aynı saatlerde bir çocuğun da cansız bedeni çıkartıldı. Diyarbakır'da 7 noktadaki enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Rıdvan Kılıç - Mehmet Turgut Tayuzak - Muhammet Hüseyin İçli
 

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