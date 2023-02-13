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Diyarbakır'da enkaz çalışması 8'inci gününde de devam ediyor

Diyarbakır'da enkaz çalışması 8'inci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da enkaz çalışması 8'inci gününde de devam ediyor

Diyarbakır'da depremin 8'inci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, şehirde 4 noktada çalışmalarını tamamladı. 3 noktada ise enkaz altında kalan vatandaşların sağ kurtarılması veya cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8'inci gününde, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde bulunan enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı, Yoldaş Apartmanı ve Dündar Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 3 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen AFAD, itfaiye, jandarma, UMKE, 112, madenciler ve belediye arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında vatandaşların sağ kurtarılması için elinden geleni yaparken, AFAD ve jandarma ekiplerine hassas burunlu köpekler de yardımcı oluyor.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan

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