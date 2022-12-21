Diyarbakır'da ev aramasında 10 adet tabanca ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellenmesi, ruhsatsız tabancaların ele geçirilmesi, bu tabancaların suç işleme potansiyeli olan şahısların eline geçmesinin önlenmesi, kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Hasan Dayan - Mehmet Turgut Tayuzak

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