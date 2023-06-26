Diyarbakır'da ev yangınının söndürme anı itfaiye erinin kask kamerasında

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 202'nci Sokak'taki Pınar Apartmanı'nın 5'inci katında oturan 4 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın büyüdü. Vatandaşlar alev topuna dönen daireyi görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangın dumanından etkilenen 2 anne ve çocuk olay yerinde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri ise geniş güvenlik tedbiri aldı. Alevlerin içerisine giren itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıyan görüntüler ve söndürme çalışmaları nefesleri kesti. Anbean kaydedilen görüntülerde alevlerin içerisine giren ekiplerin zorlu şartlar altında ter dökercesine görev yaptıkları görülüyor.

Muhammet Hüseyin İçli

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