Diyarbakır'da evine giderken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki kırsal Ortaşar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Kertisçi (50), dün akşam evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrollerde Kertesçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kertisçi'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Jandarma ekipleri, cinayet ile ilgili çalışma başlattı.



Yakup Ermiş

