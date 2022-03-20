Diyarbakır'da evlat nöbeti 930'ncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 930'uncu gününde de sürüyor.

2 yıldır oğlunun hasretini çektiğini ifade eden Salim, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Neden kendi çocuklarını göndermiyorlar. Fakirlerin çocuklarını dağda mahkum etmişler, aç susuz. Bizi de kendi kapılarında mahkum ettiler. Artık bizim sesimizi duysunlar, yeter bu acı nereye kadar. Hamza oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan artık yeter bu acı, dayanamıyorum dön gel. Kapım sonuna kadar açık. Sen Kur'an'ı Kerim okuyup hafız olacaktın. Dön gel sonuna kadar peşindeyim” dedi.

Murat Başal



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