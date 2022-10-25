Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 316 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1149 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu.
Evlat nöbetindeki aile sayısı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2014 yılında 27 yaşında kaçırıldığı ileri sürülen Cahit Bayrak'ın annesi Sultan Bayrak oğlu için evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 316'ya yükseldi.
Sultan Bayrak, evlat nöbetinde olan diğer aileler tarafından karşılandı. Bayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.
Rıdvan Kılıç
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