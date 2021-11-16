İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist mühimmatlarla yakalandı

Diyarbakır’da polis ekipleri, kamu kurum müdürlerine yönelik eylem hazırlığında olan 2 PKK’lı teröristi kaldıkları evde mühimmatlarla birlikte yakaladı. Yakalanan teröristler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır polisi aldığı istihbarat sonucunda kentte bulunan 2 PKK'lı teröristin kamu kurum müdürlerine eylem hazırlığında olduğunu tespit ettiğini öğrenerek operasyon başlattı. Polis ekipleri teröristlerin kaldıkları Bağlar ilçesindeki eve operasyon yaptı. Önceki gün şafak vakti eve yapılan operasyonda teröristler evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme bulundu. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan 2 terörist, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sedat Irmak
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.