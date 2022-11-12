Diyarbakır'da fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Şimşek Alüminyum adlı fabrikanın termik fırınında gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmişti. Doğal gazla çalışan termik fırın, yaşanan doğal gaz sıkışması sonucu aniden patladı. Patlamanın olduğu yerin yakınında bulunan 4 işçi yaralanmıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE, güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 4 yaralıdan durumu ağır olan yabancı uyruklu Elyas Alali hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Murat Başal -Mehmet Turgut Tayuzak



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