Diyarbakır'da feci kaza!

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolunun Mermer mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Lice istikametinden Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen 72 AAE 790 plakalı Clio marka otomobil, hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 27 ACT 181 plakalı Mercedes marka Tır ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Muhammet Hüseyin İçli - Murat Başal



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