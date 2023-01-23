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Diyarbakır'da feci kaza:1 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza:1 şehit, 5 yaralı
Diyarbakır'da feci kaza:1 şehit, 5 yaralı

Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da feci kaza:1 şehit, 5 yaralı - Tıkla İzle

 Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Kantar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FPH 196 araç, ana yolda bulunan bariyerler biçip içerisinde 2 polisin bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobilin tavanını biçerek ardından 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarparak durdu. Kazada, 1 polis şehit oldu; 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde polis Kemal Güleç'in hayatını kaybettiğini belirlerken, 1'i polis 5 yaralı kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal - Muhammet Hüseyin İçli
 

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