İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da feci ölüm: Harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da feci ölüm: Harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da feci ölüm: Harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde briket atölyesinde harç kazanını çalışır durumdayken yıkamak isteyen işçi, kazanın pervanelerine kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sularında Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır briket atölyesinde çalışan 29 yaşındaki Nesih Cengiz, harç kazanı çalıştığı sırada temizlik yaparken bir anda kazanın pervanelerine kapıldı.

Talihsiz adam, pervanelerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Atölyede çalışan işçiler harç makinesini durdurarak, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nesih Cengiz'in cesedi, iş makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Hasan Gündüz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.