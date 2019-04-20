Diyarbakır'da feci trafik kazası!

Olay, Diyarbakır Bismil karayolu Beli köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden gelen Ömer Akdemir yönetimdeki 34 HD 9385 araç, karşı yola geçmek için kavşağa girmeye çalışırken Nurettin Buluş yönetimdeki 72 BB 274 plakalı araca yandan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Emine Özdaş (38), Hüseyin Biçer, Ömer Akdemir, Nurettin Buluş ve hamile olduğu öğrenilen Ayşe Akdemir ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü, ilk müdahalenin ardından kara ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere, olay yerinde durumu ağır olan yaralılardan araç şoförü Nurettin Buluş ise ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından ambulans helikopter yola indi.

Yaralılardan Emine Özdaş, Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan yol araçlar uzun kuyruk oluştururken, yaralıların olay yerinde götürülmesiyle trafik kontrolü bir şekilde trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.