Diyarbakır'da gergedan böceği bulundu

Kulp ilçesi Uzunova Mahallesine bağlı Sivrice mezrası Kahveler mevkiinde Kadir Karakas isimli vatandaş, yolda yürürken bir böcek fark etti. Karakas, ilk kez karşılaştığı böceğin fotoğrafını çekip internet ortamında araştırdı. Yaptığı araştırma sonucu böceğin gerdan böceği olduğunu anlayan Karakaş, daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı. Karakaş, "Arkadaşlarımla yolda yürürken garip bir böcek fak ettim. Arkadaşlarımla beraber baktık, merakımızdan dolayı hemen internette araştırdık. Bahse konu olan tüm özeliklerin gergedan böceği olduğunu anladık. Kimsenin zarar veremeyeceği bir yere, doğal ortamına bıraktık" dedi.

Muhsin Taş

