Diyarbakır'da gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Kengerli Mahallesi'nde çobanlık yapan Suriyeli 15 yaşlarındaki Ahmet El-Dervişi girdiği baraj göletinde kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri, 2 araç, 1 bot ve 8 personel ile olay yerinde arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Yoğun aramalar sonucunda kayıp çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Rıdvan Kılıç - Mehmet Turgut Tayuzak

