Diyarbakır'da halatı kopan asansörde can pazarı

Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Oğlu ile birlikte kaldıkları sitede bulunan oyun parkına giden baba ile evladı, asansöre bindi. Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4), 11'inci kattan aşağı inmek için düğmeye bastı. Baba-oğul 11'inci kata gelen asansörden inmeyi beklerken halatın kopmasıyla önce 6'ıncı kata kadar hızla düştü. Bu sırada asansörün bir bölmesine tutunan Muhammet Erdoğan, oğlunu kucağına alarak darbeden korumaya çalıştı. 6'ıncı katta kısa bir süre duran asansör, daha sonra yine hızla zemine çakıldı. Gürültü üzerine site sakinleri, zemine gelerek asansörün kapsını açıp Erdoğan ile oğlunu dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Erdoğan ile babasının kucağında olduğu için yüzünde cam kesikleri ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Talha, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan omurgasında ve omuzunda kırıklar olan Erdoğan, "Elhamdülillah iyiyim" dedi.

Asansörde inceleme yapan polis ekiplerinin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç

