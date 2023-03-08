Diyarbakır'da hasar tespiti için vatandaşlara anonslu davet

Bağlar Kaymakamlığı, ilçede meydana gelen depremlerin ardında hasar tespit çalışmalarının yapılması için Bağlar Gençlik Merkezi bünyesinde komisyon kurarak vatandaşların başvurularını kabul etmeye başladı. Bağlar Belediyesi ise zabıta ekipleri aracılığıyla cadde ve sokaklarda araçlarla anons yaparak vatandaşları komisyona başvuruda bulunmaya davet ediyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden anonslarda 3 Mart 2023 Cuma günü itibarıyla Bağlar Gençlik Merkezinde ilçe sınırları içerisinde bulunan evleri yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ev ile iş yeri içine eşya zarar tespit başvuruları alınmaya başlandığı belirtildi.

Mehmet Turgut Tayuzak - Muhsin Taş

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