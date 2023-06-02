Diyarbakır'da hatalı sollama kazaya neden oldu: 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Çınar ilçesine bağlı Karaçevre Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte ilerleyen otomobille, sollama yapmak isteyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Trafik kazasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar şehir merkezindeki farklı hastanelere kaldırılırken, minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Muhammet Hüseyin İçli - Mehmet Turgut Tayuzak

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