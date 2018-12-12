Diyarbakır'da HDP il binasına operasyon: 35 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, HDP Milletvekili Leyla Güven'in terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için başlattığı açlık grevine destek grup HDP il binasında açlık grevine başladı. Geçtiğimiz günlerde il binasına yapılan operasyonla açlık grevi eyleminde bulunan 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün akşam saatlerinde il binasına ikinci kez operasyon düzenleyen polis 35 kişiyi daha gözaltına alırken terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. İl binası önü ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Emrah Kızıl - Murat Başal

