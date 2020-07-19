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Diyarbakır'da ihale kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da ihale kavgası: 1'i ağır 8 yaralı
Diyarbakır'da ihale kavgası: 1'i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Gazi Köşkü'ndeki kafeteryanın ihalesi sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Sur ilçesi Gazi Köşkü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köşkün alt tarafında bulunan kafeteryalar ihaleye açıldı. İddiaya göre önceki işletmecisi ihaleyi kaybetmesine rağmen dükkanı boşaltmadı. İhaleyi kazanan şahıslar ile işletmeci arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal
 

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