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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 10 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Karakolu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi tartışması yapan iki aile yol üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından silahlar patladı. Olayda 10 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine müdahale ederek tarafları ayırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 adet tabanca 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, iki aile arasında da jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç
 

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