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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

Silahların konuştuğu kavgada ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Jandarma, köyde güvenlik tedbirlerini alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak

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