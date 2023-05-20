İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki ayrı kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

İki ayrı kaza, aynı güzergahta Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Kavşağı köprüsünün altında meydana geldi. 34 FNP 042 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atarak durabildi. Araçta bulunan iki kişiden biri kendi imkanlarıyla çıkarken biri araçta ağır yaralı şekilde kaldı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri ağır yaralı sürücü ve yanındaki diğer kişiyi kontrollü bir şekilde sedyeye alarak ambulans ile hastaneye sevk etti.

Yine aynı güzergahta üst geçit yerine refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşlarındaki adama araba çarptı. İsmi öğrenilmeyen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Kılıç - Hasan Alan

İLGİLİ HABER
Aydında trafik kazası: 2 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Tekirdağda trafik kazası: 1 ölü Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü
İLGİLİ HABER
İki aracın karıştığı kazada otomobil hurda yığınına döndü; 3 yaralı İki aracın karıştığı kazada otomobil hurda yığınına döndü; 3 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.