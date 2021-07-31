Diyarbakır'da iş yerinin önünde oturan kişiye silahlı saldırı

Olay, gece geç saatlerde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir telefon dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Z.Ö. (45), kendisine ait dükkanın önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından üzerine silahlarla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Z.Ö.'yü gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden Z.Ö. hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı sokağı kapatarak olay yerinde çalışması yaptı. Çok sayıda mermi kovanını tespit eden ekipler, incelemek üzere kriminale götürdü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi ve ya kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, inceleme sürüyor.

Sedat Irmak

