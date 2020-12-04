Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 gümüş sikke ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Silvan ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulunan çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikkeler ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Muhammet Romedi Yılmaz