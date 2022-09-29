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Diyarbakır'da kaçırılan bir kuyumcu ölü bulundu

Diyarbakır'da kaçırılan bir kuyumcu ölü bulundu
Diyarbakır'da kaçırılan bir kuyumcu ölü bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılan kuyumcu ölü bulundu.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş, Camii Mahallesinde aracı terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde bulundu. Yakınları olayı güvenlik güçlerine bildirince geniş çapta inceleme başlatılarak aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Murat Başal
 

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