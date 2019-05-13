Diyarbakır'da kadınlar arasında satırlı yardım kolisi kavgası

Olay, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 178. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar saatine bir saat kala hayırsever bir vatandaş mahalle sakinlerine yardım kolisi dağıtıp gittikten sonra kadınlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmayı başaramayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin gelmesiyle kavga sona ererken, kavgaya karışan kadınlardan birinin satırla saldırması sonucunda bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapıldıktan sonra evine gönderilirken, polis ekipleri kavgaya karışan kadınların ifadesine başvurdu.

Sedat Irmak