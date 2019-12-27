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Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 2 ortaokul öğrencisi öldü, 1 öğrenci de ağır yaralandı.

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, 2 gün önce Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AK097 plakalı otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Baran Yakıştıran (14) ve İbrahim Çelikbilek (15), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehdi Zan'ın (13) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Murat Başal - Sedat Irmak
 

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