Diyarbakır'da kaza yapan otomobilin LPG tankı bomba gibi patladı: 2 yaralı

Kaza, Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde bulunan Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EG 648 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil sürücüsü Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçtikten sonra plakası öğrenilemeyen araçla kafa kafa çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Şahin marka otomobilin LPG tankı bomba gibi patlarken araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, LPG tankı patlayan otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Sedat Irmak

