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Diyarbakır'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye henüz bilinemeyen bir nedenle 2 kişi ellerindeki tabancalarla saldırı düzenledi. Saldırıda kıraathanede bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Öte yandan güvenlik güçleri geniş çapta inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Murat Başal
 

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