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Diyarbakır'da kiracının evi inşaat alanına çevirerek ayrıldığı iddiası

Diyarbakır'da kiracının evi inşaat alanına çevirerek ayrıldığı iddiası
Diyarbakır'da kiracının evi inşaat alanına çevirerek ayrıldığı iddiası

Diyarbakır’da Serap S. isimli vatandaş, 2019 yılında satın aldığı evin eski sahibinin kiracısının mağduru olduğunu söyledi. Kiracının kendisiyle bir kontratı olmamasına ve mahkeme kararlarına rağmen evi boşaltmadığını belirten Serap S., kiracının icra memurları gelmeden iki gün önce balyoz ve hilti ile evi harabeye çevirdiğini iddia etti.

Diyarbakır’da kiracının evi inşaat alanına çevirerek ayrıldığı iddiası - Tıkla İzle

Diyarbakır'da yaşayan öğretmen Serap S., 2019 yılında bir bankadan ev satın aldı. Eski ev sahibinin kiracısı, Serap S. ile bir sözleşmesi ve kontratı olmamasına rağmen uzun süre evde oturdu. Serap öğretmen, kiracının evi boşaltmasını istemesine rağmen boşaltmaması üzerine hukuki yola başvurdu. Mahkeme kiracı Hüseyin Çelik'in evi boşaltması kararı verdi. Hüseyin Çelik, geçtiğimiz aylarda bir yangında hayatını kaybedince tahliye kararı da durdu. Üstünden zaman geçmesiyle mahkeme, evin boşaltılması işlemini tekrar işleme koydu. Hüseyin Çelik'in akrabaları, icra ve polis ekiplerinin gelişinden önce iddiaya göre balyoz ve hilti ile evi inşaat alanına çevirerek kullanılamaz hale getirdi. Mağdur olduğunu ileri süren Serap S., avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattı.

Rıdvan Kılıç

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