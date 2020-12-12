Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda Doğum Hastanesi köprülü kavşağında meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen 34 BTK 85 plakalı araç sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarparak taklalar atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak