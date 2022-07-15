Diyarbakır'da korkutan 6 aylık bilanço: 11 ölü, bin 829 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Diyarbakır'da son 6 ayda kaza bilançosu korkuttu. 2 bin 424 kazada 11 kişi öldü, bin 829 kişi yaralandı. Kazaların bin 356'sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, bin 320'si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Kazalar aylara göre Ocak ayında maddi hasarlı 275, ölümlü ve yaralanmalı 161, yaralı sayısı ise 277 kişi ölümlü kaza meydana gelmedi. Şubat ayında maddi hasarlı 144, ölümlü ve yaralanmalı 216, ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 237 kişi. Mart ayında maddi hasarlı 186, ölümlü ve yaralanmalı 231, ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 308 kişi. Nisan ayında maddi hasarlı 173, yaralanmalı 183, ölü sayısı 3, yaralı sayısı 282 kişi. Mayıs ayında maddi hasarlı 225, ölümlü ve yaralanmalı 203, ölü sayısı 5, yaralı sayısı ise 353 kişi. Haziran ayında maddi hasarlı 191, ölümlü ve yaralanmalı 211, ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 239 kişi olduğu açıklandı.

Sürücü hataları ve kaza nedenleri

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Murat Başal

