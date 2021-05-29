Diyarbakır'da korkutan anız yangını

Diyarbakır'da anız yakanlara yönelik cezai müeyyideler olmasına rağmen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce anız yakmaya devam ediliyor. Toprağa ve canlılara zarar veren anız yangınlarının sonuncusu Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçeleri arasında bulunan Batıkent meydanı olarak bilinen tarlada hasat sonrası kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

50 dönüme yakın arazi ateşe verilirken, yoğunlaşan duman nedeniyle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çevredeki akaryakıt istasyonu ve ağaçlık alana sıçramama için yaptıkları kısa çalışmada alevler söndürüldü.

Yangın sırasında bir çocuk ise yangını söndürmek için çaba harcadığı görülürken, itfaiye ekipleri yangınlar ilgili inceleme başlattı.

Sedat Irmak - Mert Günaydın

