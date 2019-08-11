İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi

Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi
Diyarbakır'da korkutan yangın, 4 katlı bina tahliye edildi

Diyarbakır’da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken apartmanda bulunan vatandaşlar birer birer tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Murat Başal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.