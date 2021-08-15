Diyarbakır'da korkutan yangın: Apartman boşaltıldı

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın son katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangının çıktı. Dumanın yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan sakinler binadan kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhammet Kaçmaz

