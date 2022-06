Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila Kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.

İLGİLİ VİDEO Diyarbakır’da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Fabrikada bulunan bazı çalışanların dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Saat 14.05 sıralarında Yenişehir ilçesi 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Lila Kozmetik Fabrikasında yangın olayında yangında dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edildi.

"Fabrikada 500 çalışan var"

Olay yerine gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, OSB'de bir firmada yangının çıktığını söyledi. Firmanın ilk etapta yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığını belirten Vali Su, “Söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir belediyesi olarak tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Çevre illerden itfaiye ekiplerine haber verdik. Geliyorlar, bizim ekiplerde canla başla mücadele ediyorlar. Öncelikle şunu ifade edeyim. Her hangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Dumandan etkilenen arkadaşlar var. Çok önemli bir şey yok. Sevindirici yanı bu. Şu anda firmadan aldığım bilgilere göre, sayım yaptıkları ve içeride her hangi kimsenin olmadığını, güvende olduğunu ifade ettiler. Bu da sevindirici bir haber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, tüm ekiplerimiz burada. Çevre illerimizden itfaiye istedik onlarda yolda geliyorlar. Adana'da yangın söndürme helikopteri talep ettik. O da yola çıktı geliyor. Fabrika da 550 çalışan olduğu ifade ediliyor. Yangının çıkış sebebi incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Ona göre de tekrar bilgilendirme yaparız” dedi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 12 ambulans ve 1 UMKE görevlendirilmiştir. Dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. AFAD KBRN ve kurtarma ekipleri yangın bölgesinde çalışmalara destek sağlamaktadır” denildi.

Yangın bölgesine itfaiyeden 11 yangın söndürme aracı, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 TOMA, Jandarma Komutanlığı'ndan 2 TOMA, Sur Asayiş Komando Bölüğü'nden 1, Komando Timi 8. Ana Jet Komutanlığı'ndan 1 yangın söndürme aracı ve Park Bahçe Müdürlüğü'nden 4 su tankeri, 12 sağlık ekibi, 1 UMKE timi gönderildi. Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (PAK) personeli yangını söndürmek amacıyla müdahale başlattı.

Yangın bölgesindeki çalışmaları Vali Ali İhsan Su'yun yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve kurum amirleri takip etti.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

İLGİLİ HABER İngiltere'de kağıt fabrikasında yangın