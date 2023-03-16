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Diyarbakır'da kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı

Diyarbakır'da kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı
Diyarbakır'da kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran şahıs, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti. Dikkat çeken kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli vatandaşın çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken değişik yumurta ile karşılaştı. Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden çocuklar, durumu babalarına bildirdi. Dikkat çeken yumurta hakkında Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını ve çok ilgincine gittiğini kayda alıp paylaşmak istediğini belirtti.

Muhammet Hüseyin İçli - Yakup Ermiş

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