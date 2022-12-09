Diyarbakır'da kuyumculara silahlı saldırı

Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde bulunan Has Kuyumculukta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, son 1 ayda 2. defa maskeli şahıslar tarafından kurşunlanan kuyumcu dükkanına, husumeti olmamasına rağmen gözdağı verildi. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kent genelinde 2 ayda 4 kuyumcunun hedef alındığını söyleyen ve saldırıya uğrayan Diyarbakır Diclekent Kuyumcular Odası Semt Başkanı Yavuz Ekrem Aydın, yetkililere çağrıda bulunarak şahısların yakalanmasını istedi. Aydın, “İkinci defa olay başıma geliyor bir ay önce aynı şekilde motosikletle 2 kurşun sıktılar. Bizzat Emniyet Müdürüyle görüştüm, bu konuyla ilgileneceklerini söylediler ‘biraz sabırlı ol' dediler. Bugüne kadar sabrettim maalesef onlar daha yakalanmazken, bugün sabah saat 08.30'da ikinci defa saldırıya uğradık” dedi.

Murat Başal

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